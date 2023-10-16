Петербург установил новый рекорд по осадкам в октябре

Петербург побил свой прошлый рекорд по количеству осадков в октября, за последние две недели выпало 117,2 мм осадков. Это составляет 185% от климатической нормы.

Фото: Pxhere

Как сообщил в своем telegram-канале синоптик Александр Колесов, Северную столицу накроет циклон с центром над Кольским полуостровом. Отмечается, что тепла в регионе больше не предвидится, так как начал поступать холодный воздух.

По итогам первой половины октября, общее количество осадков дошло до отметки в 117,2 мм, что составляет 185% от климатической нормы.

Таким образом, две недели месяца перекрыли экс-рекорд 2003 года, тогда фиксировалось значение в 94,5 мм осадков. Кроме того, 13 дней за прошедший промежуток времени лили кратковременные дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице циклон опять принесет кратковременные дожди, а также мокрый снег с прохладной погодой.