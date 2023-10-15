Пьяная ссора с приятелем обернулась для жителя Петербурга ножом в живот

В Выборгском районе в тяжелом состоянии госпитализировали мужчину, который получил ранение от своего собутыльника. Подозреваемый задержан.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 октября в полицию поступило заявление о ножевом ранении в одной из квартир на Поэтическом бульваре.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что 51-летний мужчина выпивал вместе со своим 50-летним знакомым у себя дома. Позже они начали ссориться, и гость ударил ножом в живот хозяина квартиры. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Вечером того же дня злоумышленника задержали по «горячим следам» во дворе одного из домов на Поэтическом бульваре. В отношении мужчины составили административный протокол по статье 20.1 (мелкое хулиганство) и поместили в специальное помещение для содержания задержанных лиц.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция продолжает вести проверку и выяснять все причины и детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе агрессивный мужчина накинулся с ножом на своих арендодателей.