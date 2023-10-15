В Петербурге отмечают Международный день белой трости

Белая трость – символ незрячего человека. В рамках Международного дня в правительстве города рассказали, какие меры социальной поддержки граждан с особенностями здоровья есть в городе на Неве.

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На начало 2023 года в культурной столице проживало 7816 инвалидов с нарушением зрения, среди них 392 ребенка, рассказали в Смольном. Такие цифры привели в информационной системе «Электронный социальный регистр населения Санкт‑Петербурга».

В воскресенье, 15 октября, отмечается Международный день белой трости. В администрации отметили, что в Петербурге много работают над созданием комфортной городской среды для граждан с инвалидностью, в том числе и по зрению.

Меры социальной поддержки инвалидов с нарушением зрения включают различные виды пенсий, социальных выплат и пособий, установленных как на федеральном, так и на городском уровне. За счет федеральных денег петербуржцы с нарушением зрения обеспечиваются тактильными тростями, устройствами для чтения «говорящих книг», собаками-проводниками и набором иных социальных услуг.

Известно, что для обеспечения доступной среды устройствами звукового ориентирования «Говорящий город» оснащены 83 вестибюля (72 станции) метрополитена, более 4 тыс. автобусов и все составы наземного электрического транспорта.

Ранее Санкт-Петербург сообщал, что 14 октября почти 60 тыс. человек отпраздновали День кубанского казачества и День образования Кубанского казачьего войска.