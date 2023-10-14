Почти 60 тысяч человек отметят День кубанского казачества

Около 60 тысяч человек празднуют День кубанского казачества и День образования Кубанского казачьего войска. Часть из них отмечают знаковое событие в зоне СВО.

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Стало известно, что 14 октября в Краснодарском крае проходят празднования Дня кубанского казачества, об этом рассказали в Бриф24.

В этот же день отмечают и День образования Кубанского казачьего войска. К нему причастны больше 57 тысяч человек.

Часть из них празднуют в зоне специальной военной операции. На данный момент казачество отвечает за патриотическое воспитание молодежи, отправку гуманитарной помощи своим собратьям, а также пропагандируют отказ от вредных привычек.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, казаки всегда занимают активную гражданскую позицию в регионе. Они проводят мероприятия, направленные на духовное и физическое развитие подрастающего поколения.