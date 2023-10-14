В Петербурге грузооборот Большого порта вырос на 20,6% за 9 месяцев

Всего за 9 месяцев грузооборот петербургского Большого порта увеличился на 20,6%. В прошлом года показатель упал на 37%.

Фото: Pxhere

Стало известно, что аналитики зарегистрировали увеличение грузооборота в Большом порту Северной столицы, об этом рассказала Neva.Today.

Как отмечается, с января по сентябрь 2023 года объем вырос на 20,6% и составил 35,5 млн тонн. В 2022 году западные санкции ввели санкции против Российской Федерации, что и повлияло на сокращение грузооборота на 37%, тогда показатель достиг 29,4 млн тонн.

Кроме того, эксперты обращают внимание на рост грузооборота во всех морских портах России в среднем на 9%. Хорошие результаты демонстрируют Большой порт Петербурга, в Ленобласти активно восстанавливается Приморск.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что порт Северной столицы принял у себя 172-метровый контейнеровоз из Китая, который вез с собой автомобильные запчасти.