В Ленобласти на дачном участке нашли труп мужчины под машиной

Во Всеволожском районе местный житель обнаружил труп неизвестного мужчины под машиной «Subaru» на дачном участке. Погибший был худощавого телосложения с лысиной 40-50 лет.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, днем, 13 октября, сотрудникам полиции по Всеволожскому району поступила информация о нахождении трупа в СНТ деревни Васкелово.

Правоохранители прибыли на место происшествия. Они установили, что на дачном участке под автомобилем «Subaru» лежало тело неизвестного мужчины. На данным момент не установлена его личность.

На вид ему 40-50 лет, одет в темные «спортивки», кепку цвета хаки, синюю кофту, серую куртку, а также черные ботинки. Труп мужчины направили в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Невском районе обнаружили тело неизвестного мужчины на детской площадке. Медики не зафиксировали у него признаков насильственной смерти.