В Петербурге нашли бездыханное тело мужчины на детской площадке

В Невском районе бригада медиков обнаружили труп мужчины с серым рюкзаком на детской площадке по Октябрьской набережной. На теле не было признаков насильственной смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург, ранним утром, 13 октября, дежурный врач скорой помощи сообщила в отдел полиции по Невскому району о нахождении трупа на Октябрьской набережной.

Правоохранители установили, что по указанному адресу лежит мужчина на детской площадке. Медики не обнаружили у него внешних признаков насильственной смерти.

Примерный возраст мужчины — 40 лет. Он одет в темню-синюю куртку, темные «спортивки», кроссовки. При себе имел серый рюкзак. Его труп направили в морг для установления причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в подвале одного из домов Колпинского района нашли труп пожилого мужчины без признаков насилия. У него отсутствовала обувь.