Подвал с сюрпризом: в Колпино нашли тело пожилого мужчины

В Колпинском районе в подвале обнаружили труп. Полиция ведет расследование.

Фото: pxhere

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в дежурную часть позвонила мастер по санитарному содержанию дома. По словам женщины, в подвале между парадными одного из домов по улице Труда в Колпино она наткнулась на труп.

На место прибыли сотрудники полиции. Правоохранители обнаружили тело неустановленного мужчины без внешних признаков насильственной смерти. Погибший седой и был одет в черные кофту и брюки, обувь отсутствовала. На вид мужчине примерно 60 лет.

Труп направили в морг для установления причины смерти.

Полиция продолжает вести проверку для установления всех причин и обстоятельств случившегося.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приозерском районе Ленобласти мужчина на глазах родного брата расчленил своего собутыльника.