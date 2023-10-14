В Ломоносовском районе проведут мастер-классы для беременных

Медики Ломоносовского района запускают проект «В ожидании чуда», в рамках мероприятия будущим мамам предложат мастер-классы, лекции и семинары. На них женщины потренируются в уходе за малышом в первые недели после родов.

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Стало известно, что медицинские работники Ломоносовского района Ленобласти организовали курсы подготовки, об этом рассказали в Онлайн47.

Как отмечается, запущен проект «В ожидании чуда». Образовательная акция направлена на беременных женщин, которых собираются подготовить к появлению малыша.

В курс входят семинары, мастер-классы и лекции со специалистами в сфере здравоохранения. Будущим мамам предложат попрактиковаться в уходе за новорожденным ребенком в первые недели его жизни.

Медики планируют охватить весь Ломоносовский район к концу 2023 года. Мероприятие проходит в деревне Низино 14 октября.