В Петербурге собутыльник вспорол шею пьяному мигранту

В Колпинском районе пьяные мигранты устроили кровавую бойню, один из них остался лежать в переулке с разрезанной шеей.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздно вечером, 13 октября, сотрудникам полиции по Колпинскому району поступила информация о поножовщине на Саперном переулке.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили, что возле отеля по указанному адресу произошла потасовка. Участникам оказались пьяные мигранты из Узбекистана.

Они вместе распивали спиртные напитки, однако застолье обернулось внезапной ссорой. Один из них схватился за нож и принялся резать своего соотечественника. Пострадавший скончался от глубоких ран в области шеи, груди и брюшной полости.

Дебошира задержали и увезли в отдел полиции.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что из Северной столица на свою землю отправили больше двух тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана.