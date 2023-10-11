Более 2 тысяч нелегалов выдворили из Санкт-Петербурга

По решению суда 2300 нелегальных мигрантов были принудительно депортированы из Петербурга. В основном, среди нарушителей миграционного законодательства были граждане Узбекистана и Таджикистана.

Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Как сообщает городская служба судебных приставов, по решению суда из Санкт-Петербурга принудительно были выдворены 2300 нелегальных мигрантов, которые нарушали правила пребывания в Российской Федерации и были привлечены к административной ответственности. Отмечается, что все выдворенные лица не смогут въехать в Российскую Федерацию ближайшие 5 лет.

В прошлом году количество выдворенных нелегальных мигрантов составляло 1780 человек, что является меньшим показателем по сравнению с текущим годом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что из Петербурга после проведения операции «Мигрант» правоохранители выдворили около 500 мигрантов-нелегалов.