Петербуржцам рассказали, как правильно начать свое утро

Бодрое утро должно начинаться со стакана воды, грамотной зарядки, сбалансированного завтрака, а также отсутствия гаджетов и негативного новостного фона.

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Утром будто всегда не хватает времени, а еще и постоянная вялость. О привычках для успешного утра рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Как отмечают специалисты, утро должно начинаться со стакана воды, это запустит метаболизм в организме. Не стоит забывать и про зарядку. Она обеспечит вас эндорфинами на весь рабочий день.

Одним из важных условий бодрого утра является отсутствие гаджетов в первые 15 минут после пробуждения. Они излишне нагружаются ваш мозг, а негативный новостной фон отразится на работе.

Кроме того, рекомендуется заранее планировать свое утро еще с вечера. Распределите время на сборы, дорогу и завтрак. Последнее напрямую влияет на ваше количество энергии.

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