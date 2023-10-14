Тренер «СКА» Ротенберг сравнил игру против «Динамо» с партией в шахматы

Наставник петербургского «СКА» Роман Ротенберг приравнял встречу с минским «Динамо» к партии в шахматы. Игра завершилась в пользу «армейцев» со счетом 3:2.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, что в Петербурге завершилась встреча в рамках Континентальной хоккейной лиги, об этом рассказали в РИА Новости.

Как отмечается, матч местного «СКА» и минского «Динамо» завершился победой хозяев со счетом 3:2. «Армейцам» по ходу игры пришлось нагонять гостей, противостояние вышло напряженным.

Главный тренер «СКА» Роман Ротенберг отметил, что отлично себя проявил вратарь Никита Серебряков. Помимо этого, команда готовилась к схватке с подопечными Дмитрия Квартальнова.

Наставник «армейцев» добавил, что матч с гостями из Минска можно сравнить с партией в шахматы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургский «СКА» уступил в домашней игре ярославскому «Локомотиву».