«Локомотив» снова одержал победу над СКА в КХЛ

Петербургский СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:3. Команде СКА не помогли даже родные стены.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Игра между петербургским СКА и ярославским «Локомотивом» на ледовом поле в Петербурге закончилась победой команды гостей со счетом 3:2.

Как сообщает РИА «Новости», на 8-й минуте матча Иван Чехович, на 22-й – Даниил Тесанов и на 25-й – Георгий Иванов забросили шайбы в ворота петербургской команды. Артем Земченок (на 24-й минуте) и Борна Рендулич (на 50-й) ответили шайбами за петербургский СКА. Стоит отметить, что это уже второе поражение СКА от «Локомотива» в этом сезоне.

Следующий матч КХЛ запланирован на 13 октября, когда «Локомотив» сыграет в гостях против «Барсы», а петербургский СКА примет минское «Динамо» на своей площадке.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что хорватский нападающий Борна Рендулич перешел из «Сочи» в СКА. Его место в команде «Сочи» займет форвард СКА Марат Хуснутдинов.