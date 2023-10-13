Содом и Гоморра: петербуржцы у двери устраивают разборки голышом при справляющей нужду собаке

В одном из домов Приморского района жильцы каждый день наблюдают за неадекватным поведением своих соседей. Мужчина ежедневно оказывается голым на лестничной клетке, собака откладывает «сюрпризы», а женщина истерично кричит.

Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Стало известно, что в многоэтажном доме Приморского района творится настоящий беспредел, об этом рассказали в 78.ru.

Как отмечается местными жителями, на лестничной площадке проживают «неординарные» петербуржцы. Каждый день женщина закатывает истерику, после чего выгоняет своего возлюбленного за дверь без одежды.

Все бы ничего, только к этому добавляются постоянные визиты сотрудников полиции. На этом странности жильцов не заканчиваются. У них есть собака, которая справляет нужду исключительно на лестничной площадке.

Иногда «Цербер» не впускает соседей к себе домой. Хозяйка квартиры живет с открытой дверью, так как кондиционер это слишком дороге удовольствие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге откроют шесть площадок для выгула четвероногих друзей.