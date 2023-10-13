Шесть площадок для выгула собак появятся в Петербурге к концу года

К концу 2024 года в Северной столице станет больше на шесть площадок для выгула собак. Сейчас ведутся работы над последними двумя площадками.

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Согласно информации пресс-службы Смольного, сегодня, 13 октября, в Петербурге открылись две новые площадки для выгула и дрессировки собак. Одна из них находится в Василеостровском районе, а вторая – в Калининском районе (пересечение улицы Верности и Меншиковского проспекта). Также ранее уже были открыты две площадки в Петроградском и Приморском районах.

Сейчас специалисты завершают работы над двумя другими площадками в Кронштадтском и Калининском районе (Лабораторный проспект).

На площадках будет установлено современное кинологическое оборудование, включающее тренажеры для развития координации и выносливости собак.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что Кабмин не поддержал предложение депутатов Законодательного собрания Петербурга о ведении штрафов за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника.