В Ленобласти бывший зек жестоко зарезал своего друга

Бывший уголовник в гостях зарезал своего друга в поселке Янино-1, после распития спиртных напитков. Его поймал спустя несколько часов.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 12 октября, сотрудникам полиции по Всеволожскому району поступила информация об убийстве мужчины в поселке Янино-1 на улице Ясная.

Правоохранители прибыли на место происшествия и установили, что по указанному адресу мужчины распивали спиртные напитки.

Застолье проходило в квартире хозяина. В один момент между ним и гостем вспыхнул конфликт. Нападающий схватился за нож и принялся резать мужчину, который скончался на месте.

Спустя несколько часов полиция задержала подозреваемого в преступлении. Как оказалось, он в прошлом был неоднократно судим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кингисеппе бывший уголовник повздорил со своим собутыльником, после чего забил того голыми руками.