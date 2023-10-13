Петербуржец после вечерней прогулки попал в реанимацию

В травматологический пункт Невского районе поступил мужчина в коме, которого поместили в реанимацию. Он утверждает, что случайно упал.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером, 12 октября, сотрудники полиции по Невскому району получили информацию о тяжелых ранениях мужчины на Рыбацком проезде.

Правоохранители установили, что в травматологический пункт поликлиники поступил петербуржец. У него зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану затылка.

Мужчина впал в цереброгенную кому. После этого пострадавшего поместили в отделение реанимации. По словам петербуржца, он упал из-за собственной неосторожности.

На данный момент полицейские не могут установить его место жительства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что для москвички вечеринка в караоке-баре закончилась реанимацией. Она утверждает об избиении охранниками заведения.