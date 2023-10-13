В Петербурге пятиклассник зарезал свою маму

В Невском районе 12-летний школьник вогнал нож в грудную клетку своей мамы из-за домашней ссоры. До этого он состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, поздно вечером, 11 октября, сотрудникам полиции по Невскому району поступила информация о поножовщине на улице Бабушкина.

Правоохранители приехали на место происшествия и установили, что по указанному адресу проживала мама с сыном. В один момент пятиклассник поссорился с петербурженкой.

Он решил закончить конфликт с помощью ножа. Пострадавшую маму госпитализировали в тяжелом состоянии с ранением грудной клетки слева. Как отмечается, ребенок до этого состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что школьнику в Пушкинском районе не повезло попасть во внимание разбойника с пистолетом. Ребенку пришлось отдавать 2 тысячи рублей.