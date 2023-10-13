Возле Петербурга построят трассу с магнитной подушкой

На Северо-Востоке Петербурга Московский институт теплотехники запускает проект трассы с магнитной трассы. Он соединит станцию метро «Девяткино» и ТЦ «Мега-Парнас».

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

Стало известно, что новая технология призвана соединить районы в Ленинградской области, об этом рассказали в ТАСС.

Как отмечается, за проект отвечает Московский институт теплотехники. Он спроектировал модель монорельсовой трассы на магнитной подушке, которая создана для объединения маршрутов из станции метро «Девяткино» и торговый центр «Мега-Парнас» во Всеволожском районе.

На данный момент строительство монорельсовой магистрали еще не началось, однако уже есть макеты предполагаемого транспортного средства, созданного в 2021 году. Систему хотят запустить в регионе ближе к 2025 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что между Петербургом и Москвой по трассе М-11 запустили беспилотные грузовики, которым пришлось передвигаться в условиях шторма.