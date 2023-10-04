Боевое крещение: беспилотные грузовики направили по трассе М-11 в шторм

Между Петербургом и Москвой в шторм курсируют беспилотные грузовики по трассе М-11. С помощью программного обеспечения и датчиков тягач моделирует обстановку на дороге.

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Стало известно, что 4 октября началось тестирование новых беспилотных аппаратах на автодороге, об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечается, из Петербурга в Москву по трассе М-11 передвигаются беспилотные тягачи в штормовых условиях. Безопасность обеспечивается с помощью специальной технологии, которая регулирует скорость по цифровой модели дороги.

Пока все выезды проводятся в тестовом формате на законных условиях. По словам экспертов, поездки беспилотных грузовиков скоро станут обычным делом.

Их передвижение обеспечивается программным обеспечением и специальной системой наблюдения за дорожным полотном. По всему корпусы расставлены датчики движения и отслеживания окружающей обстановки.