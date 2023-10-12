Израильтянина не пустили в Финляндию на машине с российскими номерами

Гражданин Израиля столкнулся с проблемой пересечения границы в Финляндии. Мужчину отказались пускать в Евросоюз на машине с российскими номерами.

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Как сообщает «МК в Питере», к ним в редакцию обратился петербуржец, с двумя гражданствами, сообщив, что столкнулся со сложностями при пресечении границы с Финляндией. Он рассказал, что несмотря на наличие израильского паспорта его не пускают в Евросоюз на машине с российскими номерами. В связи с этим, мужчина не может попасть в Израиль, чтобы оказать помощь своим близким во время военного положения, объявленного в стране.

Петербуржец отметил, что граждан других европейских стран на машинах с российскими номерами пропускают без проблем, в то время как израильтян – нет.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что с октября автобусные маршруты из Санкт-Петербурга в Финляндию протянутся до Иматры.