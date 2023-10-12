Любители быстрой езды встретятся на чемпионате России по автоспорту в Выборге

В Выборге состоится финальный этап Чемпионата России по автомобильному спорту. Спортивный праздник начинается сегодня, 12 октября, и продлится до 15 октября 2023 года.

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Как сообщили в пресс-службе Автомобильной Федерации Петербурга и Ленинградской области, участники Чемпионата России по автомобильному спорту встречаются на Рыночной площади в Выборге уже 12 октября для ознакомления с трассой ралли. Старт ралли «Выборг-2023» состоится завтра, 13 октября, а завершиться 14 октября.

Все участники, как и их автомобили, должны соответствовать требованиям Регламента Чемпионата России по ралли 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что под Петербургом в Выборгском направлении начнут ходить дополнительные «Ласточки»