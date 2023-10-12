Владельцы карт Visa и Mastercard заплатят комиссию при оплате товара на Wildberries

Wildberries ввел комиссию за оплату картами Visa и Mastercard в размере 3% от стоимости покупки. Изменения начали действовать с 9 октября.

Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Согласно информации «360», маркетплейс Wildberries обязал владельцев международных карт Visa и Mastercard заплатить комиссию 3% от стоимости покупки, в случае если оплата будет осуществляться с этих карт. Новые условия договора о комиссии начали действовать с 9 октября.

Также в течение месяца в приложении появится функция дополнительного подтверждение заказа, которая поможет пользователям защитить себя от случайных заказов. Такое решение было принято компанией после того, как ребенок одного из пользователей маркетплейса сделал заказ на сумму 250 тысяч рублей.