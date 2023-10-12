«Мисс Россия — 2023» Маргарита Голубева рассказала о своей личной жизни

Петербурженка Маргарита Голубева, победительница национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2023», призналась, что на данный момент не состоит в романтических отношениях. Все свое свободное время девушка намерена тратить на саморазвитие и подготовку к конкурсу «Мисс Вселенная».

Фото: Скриншот Youtube-канала «MissRussiaTV»

В интервью «Газете.Ru» 22-летняя петербурженка поделилась информацией о своей личной жизни. Голубева призналась, что получает огромное количество сообщений с предложениями познакомиться, встретиться, а также регулярно получает цветы от своих воздыхателей. Однако сейчас девушка не состоит в романтических отношениях и в ближайшее время не планирует.

Красавица рассказала, что ближайший год планирует заниматься саморазвитием. Маргарита уверена, что как только она станет «полноценной личностью», достойный партнер появится в ее жизни.

18 ноября Голубева примет участие в международном конкурсе «Мисс вселенная – 2023», который пройдет в Сальвадоре.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что петербурженка Маргарита Голубева стала новой «Мисс Россия-2023».