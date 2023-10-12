В Петербурге упала цена на минимальный набор продуктов

В городе на Неве обнародовали данные цен на потребительские товары и услуги. Отмечается, что стоимость на минимальный продовольственный набор снизилась на 2,1 процента.

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По данным Петростата, с начала года в Петербурге цены на потребительские товары и услуги выросли на 4,04 процента. Статистика за сентябрь также показала рост цен на продовольственные товары на 2,5 процента.

Наиболее высокими цены стали на апельсины, капусту, охлажденную и мороженную курицу, морковь и яблоки. Незначительное снижение стоимости отметили на маргарин, молочные продукты, муку, хлеб и вермишель.

Однако в совокупности плодоовощная продукция за сентябрь подешевела на 2,2 процента. Специалисты отмечают, что стоимость минимального набора продуктов питания в ценах сентября составила 6441,42 рублей в расчете на месяц, что на 2,1 процента ниже, чем в августе 2023 года.

Что касается непродовольственных товаров, то сильнее всего подорожал цемент, прибавив в стоимости 7,7 процента, бензин АИ-98 (+9,9) и АИ-95 (+5,8), а также дизельное топливо (+5,7). В сентябре текущего года цены на автомобильный бензин в общей сложности выросли на 1,4 процента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что средняя зарплата петербуржцев превысила 100 тыс. рублей.