Пять человек пострадали при столкновении поездов в московском метро

В результате столкновения двух поездов в Московском метрополитене пострадали пять человек. Около 800 человек удалось вывести на поверхность.

Фото: Pxhere

В среду, 11 октября, стало известно об аварии на станции метро «Печатники» на Люблинско-Дмитровской линии в Москве. В связи с этим движение поездов приостановили от станции «Люблино» до «Дубровки».

Согласно информации «360», пять человек стали жертвами столкновения поездов. Помимо четырех пассажиров, в ЧП пострадал машинист поезда. С места происшествия спасатели эвакуировали около 800 человек.

По предварительной информации, причиной столкновения поездов мог стать отказ тормозов. Точную причину случившегося предстоит выяснить специальной комиссии.