В Петербурге любитель быстрой езды сбил несовершеннолетнюю на трамвайной остановке

В Невском районе культурной столицы 12-детняя девочка угодила под колеса легковушки. Водитель автомобиля и раньше привлекался к ответственности за нарушение ПДД.

Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в минувший вторник, 10 октября, произошла авария на проспекте Обуховской Обороны. Так, 33-летний мужчина за рулем корейского автомобиля Kia Ceed сбил на остановке шестиклассницу, когда та выходила трамвая.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с травмами средней тяжести.

Как оказалось, в 2023 году автомобилист 28 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Наиболее часто мужчина превышал допустимую скорость.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в начале октября школьный автобус попал в ДТП под Москвой. В салоне находились 30 детей, которые чудом не пострадали.