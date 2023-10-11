В Петербурге скончался известный художник Виктор Фесенко

Творец погиб в Северной столице. На момент смерти ему был 81 год.

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В Санкт-Петербурге стало известно о гибели заслуженного художника Виктора Фесенко, пишет Mash на Мойке. Тело живописца обнаружила его дочь на Рыбацком проспекте.

По словам девушки, в последнее время ее отец сильно болел.

Виктор Вениаминович скончался в возрасте 81 года. Творчеству он посвятил всю свою жизнь, отдавая предпочтение живописи и созданию театральных декораций. Помимо этого, Фесенко работал в Северодвинске и Архангельске, а также часто делился своим творчеством на групповых и персональных выставках.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в культурной столице из жизни ушел талантливый композитор и заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Колкер. Александр Наумович является автором более сотни песен, среди которых такие известные произведения как «Стоят девчонки» и «Ночной трамвай».