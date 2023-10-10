В Петербурге ожидается потепление до +13 градусов

После первых заморозков в ближайшие дни в Петербурге температура воздуха достигнет отметки +10…+13 градусов.

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Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в Петербурге сегодня ночью был первый минус и первый лед. В центре города температура воздуха понизилась до -1,8 градусов, а в окрестностях до -3 градусов. Также минимальное значение температуры до -4,9 градусов было зафиксировано на территории Ленинградской области в городе Волосово. Теплее всего было в Кронштадте, Ломоносове, Шепелево и Новой Ладоге. Там температура сохранилась выше 0 гр.

Но, несмотря на первые заморозки, сегодня температура воздуха поднимется до +7 градусов, а дальше петербуржцам обещают очень теплый воздух до +10…+13 гр.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что первый «минус» в городе на Неве может появиться уже на этой неделе из-за деятельности циклона.