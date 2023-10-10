В Ленобласти полиция проводит проверку ДТП, в котором погиб пенсионер

Пожилой водитель легковушки скончался в результате аварии с фургоном. Ведется проверка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по СПб и Ленобласти

Так, полиция Ломоносовского района Ленинградской области инициировала проверку после трагической аварии, которая произошла вечером 9 октября.

Известно, что на 63 километре автодороги «Петергоф-Кейкино» 72-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2111, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем ГАЗель NEXT. В результате ДТП водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов проводят тщательную проверку. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области водителя грузовика, который попал в смертельную аварию на трассе «Скандинавия», отправили под стражу.