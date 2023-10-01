Патриарх Кирилл приехал в Анапу и освятил новый храм

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Анапу, где освятил новый собор в честь святого равноапостольного князя Владимира. Храм рассчитан на 700 человек. Мероприятия посетил и губернатор города.

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Стало известно, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в солнечный город из-за возведения церкви, об этом рассказали в БРИФ24.

Как отмечается, храм построен в честь святого равноапостольного князя Владимира. Помимо духовного лица, на мероприятии присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

Патриарх Кирилл совершил литургию, а также посадил фамильное дерево. Более того, с этого деревца начнется аллея возле церковного сооружения.

Сам собор рассчитан на 700 прихожан и состоит из трех пределов, составляя комплекс вместе с Крещенским парком.