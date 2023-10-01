В Петербурге рабочий сорвался с корабля и разбился насмерть в шахте лифта

На «Балтийском заводе» в Василеостровском районе рабочий случайно упал во время заказа на корабле, разбившись насмерть в шахте лифта. Мужчины был из Астраханской области.

Фото: Baltphoto / Михаил Киреев

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром, 30 сентября, сотрудникам полиции по Василеостровскому району поступило сообщение о трупе мужчины на «Балтийском заводе» по 27-й линии Васильевского острова.

Правоохранители установили, что по указанному адресу житель Астраханской области работал на объекте слесарем-сборщиком. Во время выполнения на верхнем ярусе корабля мужчина неожиданно сорвался и полетел вниз.

Он насмерть разбился, так как шансов выжить после падения с 12-метровой высоты практически не было. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Курской улице инженер случайно наткнулся на разлагающийся труп мужчины в подвале жилого дома.