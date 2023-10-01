В Петербурге ввели курортный сбор с платой 0 рублей

В городе на Неве с 1 октября действует курортный сбор, однако до 1 апреля с туристов будут взимать по 0 рублей. От уплаты освободили 20 категорий-льготников.

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На территории Северной столице официально начал действие закон о курортном сборе, об этом рассказали в ТАСС.

Он вступил в силу 1 октября 2023 года. Продлится в качестве экспериментальной инициативы до 31 декабря 2024 года. Как отмечается, в сутки гости Петербурга будут платить по 100 рублей, однако есть нюанс.

До 1 апреля 2024 года сумма составит всего 0 рублей. Власти объясняют это подготовкой необходимой инфраструктуры, формирование реестра и тестирования решений по вопросу.

От уплаты курортного сбора освобождаются 20 льготных категорий граждан Российской Федерации.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с 15 декабря правительство России хочет предоставить право всем регионам вводить курортный сбор на своей территории.