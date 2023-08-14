С 15 декабря российским регионам хотят официально разрешить вводить курортный сбор

В России регионам могут законно разрешить взимать курортный сбор с туристов. Соответствующее решение прорабатывается по инициативе президента РФ Владимира Путина.

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Правительство страны уже получило распоряжение дать российским регионам право учредить курортный сбор. Согласно поручениям Путина, которые он дал по итогам совещания, посвященного вопросу развития туристской отрасли в Северо-Кавказском федеральном округе, до 15 декабря текущего года в законодательство должны быть внесены некоторые изменения, сообщает телеканал «360».

Так, согласно нововведению, органы госвласти субъектов РФ получат разрешение ввести курортный сбор на территории регионов. Президент РФ обратил внимание на опыт эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в некоторых городах, среди которых, например, Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края.

Напомним, что в Петербурге также планируется введение курортного сбора. Нововведение заработает с апреля 2024 года.