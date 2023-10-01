Облачность, дожди и ветер: в Петербург пришла осень

В городе на Неве установилась настоящая осенняя погода с кратковременными дождями, пасмурным небом и порывистым ветром.

Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Стало известно, что погоду в Северной столице в ближайшие дни будет формировать холодная часть циклонического вихря, который проходит по побережью арктической части Европейской России, об этом рассказал в своем telegram-канале синоптик Михаил Леус.

В регионе пройдут кратковременные дожди, образуется облачность, а также усилится ветер. Петербуржцы прочувствуют похолодание.

Температура воздуха в воскресенье, 1 октября, составит от +14 до +16 градусов, в Ленобласти от +12 до +17 градусов. Прогнозируют порывистый ветер с запада 5-10 м/с. Атмосферное давление дойдет до значения 755 мм ртутного столба.

В понедельник, 2 октября, температура составит от +13 до +15 градусов, в некоторых районах пройдут дожди.

Ранее Петроград сообщал о том, что Петербург оказался в плену у холодного атмосферного фронта, который прогнал летнюю погоду.