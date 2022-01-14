Смольный решил забрать у частников уборку дворов

Из частной в государственную ответственность собираются перевести уборку снега власти Петербурга. В правительстве города уже ведут подготовку по набору тысячи работников и закупки новой техники.

Этой зимой петербуржцы все чаще жалуются на управляющие компании и коммунальщиков из-за плохой уборки снега во дворах. Эта проблема оказалась такой большой, что чиновникам Смольного пришлось пересмотреть подход к процессу уборки дворов. Затруднение вынудила их перевести уборку из частного сектора в государственный. Удастся ли таким образом правительству города справится с недовольством горожан - пока неизвестно.

Пока правительство города под предводительством губернатора Петербурга Александра Беглова уже который год пытается найти решение проблемы, петербуржцы сталкиваются с ледяными глыбами и серьезно страдают от них. Так, за один день в Петербурге от падения сосулек пострадали две девушки-подростка. Первая пострадала от наледи в Петроградском районе, а вторая получила травмы в Центральном районе.

Зима каждый год становится настоящим "бедствием" для города. Несмотря на том, что техники и людей хватает, но уборка снега так и остается серьезной трудностью. Петербуржцы все также страдают от падающих сосулек и скользких тротуаров.