Главред «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов поддержал пропаганду гомосексуализма?

В Петербурге прошла презентация книги «Мой белый», автор которой рассказывает о старшекласснице Жене, живущей в однополой семье с двумя мамами. Мероприятие состоялось в рамках Международного книжного салона в Петербурге при поддержке издания «Петербургский дневник».

Презентацией книги занимался лично Кирилл Смирнов, генеральный директор и главный редактор «Петербургского дневника». Важно понимать, что издание является официальным сетевым изданием Смольного и содержится на средства налогоплательщиков. Кроме того, автор произведения Ксения Буржская является активной сторонницей однополых союзов. Мало вероятно, что петербуржцы хотели потратить свои деньги на пропаганду гомосексуализма.

На официальном сайте салона даже не указали возрастное ограничение. Соответственно, на презентацию книги могли попасть дети. Однако Кирилла Смирнова, главреда «Петербургского дневника», этот факт не смутил. Как подведомственное городской администрации СМИ смогло допустить презентацию такой книги не известно.



Примечательно, что Петербург – это столица закона о запрете пропаганды гомосексуализма. По инициативе Северной столицы закон приняли на территории всей России. В связи с этим появление на мероприятии автора, пропагандирующего однополый союз, вызывает множество вопросов к Кириллу Смирнову, проводившего презентацию книги.



Ситуацию также прокомментировал депутат Виталий Милонов. Он отметил, что позиция главреда Смирнова идет вразрез с позицией губернатора и петербургского правительства.