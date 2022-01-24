За год Беглов упал в рейтинге упоминаемости в СМИ

Губернатор Петербурга Александр Беглов за год упал на еще одну строчку упоминаемости в СМИ. Рейтинг глав регионов РФ по итогам 2021 года составила "Медиалогия".

В пресс-релизе говорится, что Беглов оказался на девятом месте, за год потеряв одну позицию.

Стоит отметить, что губернатор постепенно теряет и доверие петербуржцев, которые недовольны обстановкой городе. Среди главных проблем горожане называют некачественную уборку снега, заваленные мусором дворы и состояние зданий-памятников. Последние с пугающей частотой горят и ветшают. Например, дом Басевича, который горел по несколько раз за прошлый год, оказался в центре обсуждений его реконструкции под общежитие Академии танца Бориса Эйфмана. Однако власти так и не определились с тем, что делать со зданием, которое в это время уверенно разрушается. Петербуржцы переживают, что дом просто не доживет до решения.

Жители города неоднократно обращались к губернатору по этому поводу, однако проблема так и не решена. Из-за этого и многого другого у Беглова упал рейтинг среди горожан. Они недовольны его действиями и требуют отставки. Однако градоначальник продолжает заявлять, что в проблемах Петербурга виноват кто угодно, но не он сам.