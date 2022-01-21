«Десант» из дворников в Петербурга объяснили оттепелью

Глава комитета по благоустройству Петербурга Василий Пониделко объяснил, почему в некоторых районах Петербурга в четверг, 20 января, наблюдали настоящий «десант» из дворников. Дополнительные ресурсы мобилизовали, пока в городе была плюсовая температура, так как синоптики обещали возвращение «к минусу» в пятницу. Глава комблага напомнил, что при оттепели наледь убирать гораздо легче, чем в морозы.

Однако, петербуржцы не могут позволить себе ждать подходящей для уборки погоды. Например, горожанин со сломанной ногой посыпает песком дороги города самостоятельно. И только коммунальные службы ждут подходящей температуры.

В морозы убирать Петербург от снега и наледи зачастую приходится самим жителям. В отличие от городских служб под руководством губернатора Александра Беглова, они делают это при любых погодных условиях, чтобы передвигаться по скользкому и заснеженному Петербургу было менее опасно.