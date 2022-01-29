88 несовершеннолетних привили от коронавируса в Петербурге

В Петербурге вакцинировали от коронавируса уже 88 несовершеннолетних. Они получили вакцину «Спутник М». Об этом сообщает в эпидемиологической справке Смольного на 29 января.

Подростков на прививку записывают в Петербурге с 26 января. В первый день от коронавируса вакцинировали только семерых. Во второй инъекции получил 81 человек. Согласно озвученным ранее губернатором Александром Бегловым планам, Петербург должен был достичь коллективного иммунитета в 90% еще до конца 2021 года. Однако, к концу первого месяца 2022-го этот уровень по-прежнему не достигнут, что могло стать одной из причин резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в городе с приходом «омикрона».

По словам губернатора Александра Беглова, город готов к росту заболеваемости. Однако, на деле введенные меры оказались бесполезны и не помогли избежать резкого роста числа заболевших.

Введение ограничений на посещение общественных мест несовершеннолетними, так же, как и стартовавшая вакцинация подростков, может не оказать положительного влияния на статистику заболеваемости, но повысить уровень недовольства горожан.