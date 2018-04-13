Право на приватность: кто придумал современное шифрование

Зашифруйте это немедленно: как сохраняли конфиденциальность до Telegram

История с Telegram довольно показательна. Во все времена государство любило «подсматривать» за своими гражданами. Так было и в США, и в Советском Союзе, такое положение дел существует и в современной России, где власти под благими намерениями в виде предотвращения терактов пытаются установить за обществом тотальный контроль.

Однако речь пойдет не об очередном витке противостояния между государством и человеком, создавшим один из самых защищенных мессенджеров в мире. Давайте сделаем шаг назад и попытаемся разобраться, кто придумал современное шифрование и как власти отреагировали на попытку сохранить тайну переписки между пользователями.

Все началось в 1991 году, когда американский программист Филипп Циммерман, слывший специалистом в области компьютерной криптографии, в одиночку создал коммерческий пакет PGP, призванный обеспечить приватность электронной почты (на тот момент именно она заменяла человечеству мессенджеры и социальные сети).

Циммерман опубликовал свою программу, использующую шифрование с открытым ключом, в свободном доступе. То есть каждый желающий мог защитить свою информацию до уровня, который в те времена могли себе позволить правительство, спецслужбы и крупнейшие банки.

В скором времени PGP стал настолько популярен, что распространился по всему миру. Естественно, такая тенденция не могла понравиться властям США во главе с Джорджем Бушем. Администрация президента сразу же попыталась протолкнуть через Конгресс закон, ограничивающий право граждан на использование криптографических алгоритмов. Вопреки нашей российской логике, закон не поддержали. Однако это не помешало Таможенной службе США предъявить Циммерману обвинение «в незаконном экспорте вооружений».

Последствия анонимности: что нужно понять современному государству

Разбирательство длилось три года, однако программисту удалось доказать свою невиновность. Исходный код был опубликован им в книге издательства MIT Press. Таким образом, поскольку экспорт книг не запрещен (это противоречит первой поправке к Конституции США) код программы мог быть сосканирован и скомпилирован в любой точке планеты.

Спустя много лет бизнес-интересы Циммермана, создавшего еще и самый защищенный смартфон, продолжают подвергаться гонениям. Однако спецслужбы США после истории с Эдвардом Сноуденом не рискуют попросить программиста встроить в телефон «червя», который будет передавать им информацию.

«Желание властей разных стран развернуть системы тотальной слежки за гражданами, а также их стремление ограничить доступ людей к свободной информации – это исторический анахронизм, обреченный на провал», – заявил Циммерман, выступая на конференции Defcon 22 в Лас-Вегасе.

По его словам, в современном обществе технологии развиваются очень быстро, в связи с чем, на любой запрет властей уже есть противодействие. Так будет и с Telegram, который продолжит существовать вне зоны досягаемости российского законодательства за счет все того же VPN или его аналогов. В связи с этим у наших властей есть два пути – признать право на конфиденциальную информацию или же вовсе заблокировать интернет. Третьего не дано.