Что такое антикризисный протокол в закупках [ЕИС-2604]?

Самый страшный сон поставщика - не выполнить взятые на себя контрактом обязательства. Санкции, нестабильные поставки, проблемы с логистикой и запасами могут легко превратить сон в реальность. Важнейшая задача контрактной системы в таких условиях - разработать стандарты финансового и проектного управления, которые смогут обеспечить надежное исполнения договорных обязательств.

Система Антикризисный протокол, разработанная АНО "Цифротех" в рамках Единой информационной системы квалификаций [ЕИС-2604] отвечает на 2 главных вопроса сегодняшнего дня:

Как Заказчику отобрать поставщиков, которые имеют систему финансового планирования и бюджетирования, необходимые резервы для реализации долгосрочных проектов в нестабильное время? Как Поставщику за неделю внедрить проверенную эффективную систему финансового и проектного управления, а значит повысить свою надежность перед заказчиком?

Система построена на опыте предприятий малого бизнеса, успешно преодолевших пандемический кризис 2020 года и показавших рост на падающем рынке от 20 до 100%. Внедрение стандартов происходит по принципу бизнес-трекинга. На короткий период в команду компании-поставщика входит профессиональный финансовый директор, который кропотливо оцифровывает бизнес и выстраивает архитектуру планирования и финансово-управленческого учета.

Осуществляется оцифровка текущей бизнес-модели;

Внедряется система регулярного сбора отчетности: P&L, ДДС, Управленческий баланс;

Выстраивается информационная система контроля ключевых показателей;

Обеспечивается система контроля кассовых разрывов;

Запускается процесс анализа и оптимизации расходов;

Проводится антикризисная политика ведения бизнеса;

Выявляются и просчитываются точки роста выручки;

Внедряются система финансового планирования;

Появляется система фондов и резервы, необходимые для стабильного развития бизнеса и исполнения проектов;

Вводится в работу система управления с ответственными за каждый показатель;

На завершающей стадии работ на предприятии происходит внедрение регламентов безопасного управления финансами и планирования. Запускаются новые направления с привлечением дополнительного финансирования со стороны государства в рамках программ поддержки предпринимательства.



Антикризисный протокол интегрирован в Единую информационную систему квалификаций участников госзакупок. С его помощью можно повысить собственный категорию квалификации в общем рейтинге поставщиков, а значит получить преимущества во время конкурсного отбора. Стандарт позиционируется как показатель высокой степени надежности поставщиков товаров, работ и услуг. Свидетельствует о том, что финансовая модель компании устойчива, бизнес управляется эффективно, в компании создана система учета и наполнения фондов. Внедрение и запуск базовой версии программы на предприятиях малого бизнеса реализуется в течение пяти рабочих дней.