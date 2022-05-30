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В АО «ЛОЭСК» подвели итоги работы за первый квартал 2022 года


© Фото: ЛОЭСК

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Итоги производственно-хозяйственной деятельности за первый квартал текущего года обсудили на двухдневном, рабочем совещании в АО «ЛОЭСК». О проделанной работе отчитались шесть филиалов компании.

Работу филиалов оценивали по разным видам деятельности, например, в первом квартале АО «ЛОЭСК» подключил к своим сетям 941 нового абонента, среди них 10 социально-значимых объектов и порядка 10 крупных коммерческих объектов, общая мощность составила 34 МВт. Первый заместитель генерального директора-Технический директор АО «ЛОЭСК» Нияз Магдеев отметил, что ремонтная программа первого квартала завершена, филиалами проделана серьезная работа для улучшения надежности электроснабжения. «Энергетики отремонтировали 1830 м линий электропередачи разного класса напряжения, 16 трансформаторов, заменили 27 опор и 81 изолятор. Всего выполнен ремонт на 179 объектах электрических сетей. Также, в соответствии с утвержденными графиками, проведены работы по техническому обслуживанию электросетевых объектов в объеме с суммарными трудозатратами более 50 тысяч часов. Уверен, что эти работы повысят надежность сетевой инфраструктуры. Ремонтная кампания продолжается» - добавил Нияз Магдеев.

В первом квартале текущего года для работы в филиалах поступило 9 единиц спецтехники, в том числе 4 бурильно-крановых машины. Добавим, что по информации профильной службы, инвестиционная программа в части капитального строительства за три месяца 2022 года выполнена в полном объеме. Также в ходе совещания обсудили вопросы обеспечения надежности энергоснабжения, кадровой политики, бюджетной дисциплины.

Руководство компании высоко оценило работу филиалов в первом квартале. Техническому блоку поставлена задача продолжить ремонтную кампанию.

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