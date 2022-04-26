  • 26 Апрель 2022
USD 26.04.2022 73.3611 -0.1439
USD ММВБ 16:20 73.1282  
EUR 26.04.2022 77.4651 -2.5598
EUR ММВБ 16:20 77.1464  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?


© Фото: предоставлено организатором

Темы дня

Принимаем приглашение сразу от двух необычных музеев Санкт-Петербурга: пешая доступность от исторического центра города и лояльная стоимость посещения!

В самом сердце города открылся масштабный аттракцион «Дом наоборот». Это 7 экспозиционных помещений, десятки фотозон и безумных арт-объектов.

Уникальная площадка сочетает в себе 3 концепции: музей, аттракцион и фотостудия. Можно прыгать, бегать, веселиться и чувствовать себя свободными! Значительную часть музея наполняют предметы, сделанные более чем 20 мастерами со всей России, а стены расписаны талантливыми питерскими художниками.

Организаторы предупреждают: в здание музея врезалась настоящая Lamborgini. Никто не пострадал, но можно сделать яркие фото и снять эксклюзивное видео.

Приглашаем всех, взрослых и детей, погрузиться в перевернутый мир, где любая ваша самая заветная мечта исполнима!

Узнать подробности об аттракционе «Дом наоборот»: +7(962) 686-16-96

Адрес: Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 10Б

https://domnaoborot.ru/

https://vk.com/dom_naoborot

Фото: предоставлено организатором

Другая идея ярко провести время – отправиться в музей «Аномалии тела».

есколько столетий назад физические аномалии при рождении перестали считаться предзнаменованием появления дьявольских отродий, злых духов и нечисти. Люди во все времена боролись со скукой довольно странными способами.

Им стало любопытно наблюдать за фриками. Стройные ряды банок с заспиртованными изувеченными животными или детьми, эмбрионами или частями человеческого тела привлекали всё больше изголодавшихся по впечатлениям.

Уродцев стали коллекционировать и представлять миру во всех чудовищных подробностях. Паноптикум превратился в место, где зрители, не веря своим глазам, замирали от ужаса, наблюдая за происходящим. Это было давно. Говорят, что цирки уродов исчезли...

НО ЭТО НЕ ТАК! Ужасающие физиологические патологии людей и животных. Главные уродцы человеческого зоопарка. Шокирующие старинные медицинские инструменты и препараты. Фотозоны и инсталляций. Современный, адаптированный и не имеющий аналогов. ЭТО ВСЁ СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ АНОМАЛИЙ ТЕЛА.

Заходите прямо сейчас. Если осмелитесь…

Узнать подробности о музее «Аномалии тела»: +7 (812) 985-75-25

Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 12

https://vk.com/museumanomaly

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram