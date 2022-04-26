Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?

Принимаем приглашение сразу от двух необычных музеев Санкт-Петербурга: пешая доступность от исторического центра города и лояльная стоимость посещения!

В самом сердце города открылся масштабный аттракцион «Дом наоборот». Это 7 экспозиционных помещений, десятки фотозон и безумных арт-объектов.

Уникальная площадка сочетает в себе 3 концепции: музей, аттракцион и фотостудия. Можно прыгать, бегать, веселиться и чувствовать себя свободными! Значительную часть музея наполняют предметы, сделанные более чем 20 мастерами со всей России, а стены расписаны талантливыми питерскими художниками.

Организаторы предупреждают: в здание музея врезалась настоящая Lamborgini. Никто не пострадал, но можно сделать яркие фото и снять эксклюзивное видео.

Приглашаем всех, взрослых и детей, погрузиться в перевернутый мир, где любая ваша самая заветная мечта исполнима!

Узнать подробности об аттракционе «Дом наоборот»: +7(962) 686-16-96

Адрес: Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 10Б

https://domnaoborot.ru/

https://vk.com/dom_naoborot

Фото: предоставлено организатором

Другая идея ярко провести время – отправиться в музей «Аномалии тела».

есколько столетий назад физические аномалии при рождении перестали считаться предзнаменованием появления дьявольских отродий, злых духов и нечисти. Люди во все времена боролись со скукой довольно странными способами.

Им стало любопытно наблюдать за фриками. Стройные ряды банок с заспиртованными изувеченными животными или детьми, эмбрионами или частями человеческого тела привлекали всё больше изголодавшихся по впечатлениям.

Уродцев стали коллекционировать и представлять миру во всех чудовищных подробностях. Паноптикум превратился в место, где зрители, не веря своим глазам, замирали от ужаса, наблюдая за происходящим. Это было давно. Говорят, что цирки уродов исчезли...

НО ЭТО НЕ ТАК! Ужасающие физиологические патологии людей и животных. Главные уродцы человеческого зоопарка. Шокирующие старинные медицинские инструменты и препараты. Фотозоны и инсталляций. Современный, адаптированный и не имеющий аналогов. ЭТО ВСЁ СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ АНОМАЛИЙ ТЕЛА.

Заходите прямо сейчас. Если осмелитесь…

Узнать подробности о музее «Аномалии тела»: +7 (812) 985-75-25

Адрес: Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 12

https://vk.com/museumanomaly