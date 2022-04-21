Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры

Липосакция - это безопасный и эффективный способ удаления нежелательных жировых отложений, например, под подбородком или щеками. Липосакция подбородка не подходит для лечения избытка кожи. Пациентам с таким состоянием следует рассмотреть возможность проведения операции по подтяжке лица. Аналогично, тем, у кого кожа после липосакции остается дряблой или сильно дряблой, для достижения оптимальных результатов может быть полезна подтяжка шеи.

Липосакция подбородка может помочь пациентам добиться более четкой линии челюсти за счет удаления нежелательных жировых отложений в области шеи и вокруг подбородка. Эту процедуру можно сочетать с другими хирургическими процедурами, включая подтяжки лица и шеи, для комплексного омоложения лица. Если вы рассматриваете возможность проведения липосакции подбородка, важно проконсультироваться с сертифицированным пластическим хирургом, который специализируется на этой процедуре.

Процедура липосакции подбородка

Важно отметить, что это не процедура потери веса, а скорее удаление нежелательного жира. Липосакцию можно проводить как молодым пациентам с хорошей эластичностью кожи, так и пожилым пациентам с умеренной дряблостью кожи. Это помогает очертить линию челюсти и уменьшить видимость брылей на шее. Процедура обычно занимает около часа, в зависимости от объема необходимой липосакции, может проводиться под местной анестезией или под общим наркозом, если вы предпочитаете спать во время операции. Многие пациенты после процедуры отправляются домой и возвращаются к нормальной деятельности в течение нескольких дней! После этой процедуры остается мало шрамов (могут быть синяки, отеки или онемение).

Преимущества липосакции подбородка перед другими процедурами

Многие предпочитают липосакцию подбородка из-за преимуществ, которые она дает по сравнению с другими процедурами, такими как подтяжка шеи. Она менее инвазивна, менее болезненна и быстрее восстанавливается.

Вот некоторые из преимуществ, которые дает липосакция:

Процедура позволяет врачу точно воздействовать на конкретные области, избегая повреждения окружающих тканей;

Лечение нескольких зон одновременно: липосакция подбородка https://dega-clinic.com/plasticheskaya-hirurgiya/liposakciya-podborodka/ дает возможность одновременно лечить несколько проблемных зон, что позволяет достичь более полного омоложения без необходимости проведения дополнительных операций;

Благодаря небольшим разрезам, используемым при липосакции подбородка, после восстановительного периода может не остаться видимых рубцов. Даже если шрамы станут заметны, со временем они превратятся в практически незаметные беловатые линии;

Более четкий и хорошо очерченный подбородок;

Свежий и молодой вид вашего лица;

Уменьшение эффекта "индюшачьей шеи";

Уменьшение двойного подбородка, благодаря чему вы будете выглядеть моложе и здоровее.

Все эти преимущества могут быть достигнуты без видимых шрамов или осложнений. В большинстве случаев эта процедура может быть проведена в кабинете или в хирургическом центре; она не требует много времени от вашего дня.

Липосакция - это безопасный и эффективный способ удаления нежелательных жировых отложений, например, под подбородком или щеками. Она может помочь пациентам добиться более четкой линии челюсти за счет удаления нежелательных жировых отложений в области шеи и вокруг подбородка. Эту процедуру можно сочетать с другими хирургическими процедурами, включая подтяжки лица и шеи, для комплексного омоложения лица. Если вы рассматриваете возможность проведения липосакции подбородка, важно проконсультироваться с сертифицированным пластическим хирургом, который специализируется на этой процедуре.