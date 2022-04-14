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Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы


© Фото: Baltphoto

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Услуга гидродинамической очистки сточных вод необходима в любой сезон года. Основное его преимущество - высокая эффективность. Таким способом возможно очистить любые виды отложений, при этом, не повреждая трубы.

Проходимость системы водоотвода восстанавливается полностью. Подобного результата нельзя добиться другими методами очистки. Однако это не единственное достоинство гидродинамической очистки канализационной системы. Ниже рассмотрим другие важные плюсы, которыми обладает гидродинамическая прочистка канализации в СПб.

Основные преимущества

Итак, рассматривая основные преимущества представленного способа очистки канализации, стоит выделить следующее:

  • экологический метод;
  • родлевает срок службы водосточных трубопроводов и стояков;
  • доступный на любом объекте для трубопроводов разных диаметров;
  • имеет демократичную цену, особенно по сравнению с заменой труб; проводится оперативно и высококачественно на участках, длина которых составляет до 15 метров;
  • также используется при значительных загрязнениях.

Таким способом допускается проводить чистку канализации везде, где нужен быстрый результат. Рассмотрим перечисленные преимущества более подробно.

Экологичность

Осуществляется прочистка канализационных труб подачей воды под давлением. Не используются химические вещества, которые могут нанести вред трубопроводам, окружающей среде или людям. Такой способ продлевает срок эксплуатации труб без образования налёта и грязи.

Доступность

Гидродинамическая очистка может быть применена к любому объекту, будь то квартира, загородное жильё, офис, государственное учреждение или огромный промышленный объект. Изготовители гидродинамических моек выпускают широкий ассортимент продукции различной мощности, в связи с чем найти идеальное устройство для разных целей не составит труда.

Ценовая доступность

По сравнению со стоимостью замены труб гидродинамическая очистка безусловный лидер. В общей сложности стоимость обработки 1 м трубы составляет около 10 долларов. Но основное - не страдает интерьер квартиры.

Скорость и эффективность

  • квартиры достаточно 10 минут со сборкой и разборкой спецоборудования;
  • жилого дома займёт до получаса (время обработки зависит от этажности здания, протяжённости канализационной системы);
  • омышленного объекта требуется около нескольких часов, чтобы полностью очистить систему любой длины.

Благодаря наличию большого количества форсунок любые загрязнения могут быть удалены при гидродинамической очистке канализации. Твёрдые корки и пробки разрушаются наконечником, отложения смываются со стенок струями воды с разным рабочим давлением.

Чистка канализаций со сложной разводкой и большим загрязнением

Гибкий шланг, к которому подсоединяется конец, свободно проникает в трубы, позволяя прочистить канализацию с разводкой любой сложности и разной степени загрязнённости. Шланг плавно движется по трубкам не за счёт физических усилий, а за счёт тяги, создаваемой напором воды. Подача осуществляется через отверстия, расположенные на передней поверхности насадки.

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