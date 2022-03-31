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ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка


© Фото: pixabay.com

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АО «ЛОЭСК» напоминает об опасности нахождения вблизи оборванных и провисших проводов и упавших опор ЛЭП во время весеннего половодья, а также рассказывает о мерах, принятых для обеспечения безаварийного электроснабжения.

Главная задача «ЛОЭСК» в период весенних паводков – избежать крупных аварийных отключений. Ежегодно подготовка проходит в несколько этапов, в первую очередь сотрудники компании определяют перечень объектов, возможно окажущихся в зоне подтопления, и берут их на учащенный контроль. Обеспечивается наличие всех необходимых материалов и оборудования, техники и приспособлений, обеспечивается постоянная готовность передвижных резервных источников питания. Организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. Особое внимание в данном случае уделяется социально значимым объектам: школам, детским садам, больницам и поликлиникам.

В качестве других практических мер для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций, специалисты компании подготавливают дренажные устройства, водоотводные каналы, водосточные трубы и сливы. Эти системы должны работать четко и по всем строгим нормам, чтобы не допустить подтопления. Помимо всего прочего ЛОЭСК занимается организацией временных постов наблюдения, если на реках вблизи опор ЛЭП или подстанций образуются ледяные заторы.

Работа по подготовке к весеннему половодью проводится не только с технической стороны, но и в сфере управления персоналом. Все сотрудники «ЛОЭСК», участвующие в аварийных обходах, проходят специальный инструктаж, а также противоаварийные тренировки по ликвидации аварийных ситуаций в распределительных сетях, находящихся в зоне подтопления.
Для координации всей подготовительной работы руководители компании участвуют в совещаниях, организованных муниципальными администрациями, и ведут тесное сотрудничество с подразделениями ГО и ЧС.

В период прохождения паводка возможны повреждения электрических сетей в результате подтопления энергоустановок. Крайне опасно находиться вблизи линий электропередачи, оказавшихся в зоне подтопления. Также запрещены самостоятельные действия по устранению повреждений на электросетевом оборудовании.

В случае обнаружения неисправностей электроустановок: повреждения опор, обрывов проводов, искрения и иных повреждений электросетевого хозяйства, необходимо сообщить о повреждениях по горячей линии обслуживающей компании или в Администрацию муниципального образования.

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