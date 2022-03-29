В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»

12 апреля 2022 года Агентство Бизнес Новостей и МК в Питере проводят онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего». Мероприятие состоится с 11:00 до 13:30.

Аудитория

Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, операторы связи, ИТ-компании, энергосбытовые предприятия, ресурсоснабжающие компании, производители электронных приборов учета, застройщики и девелоперы, архитектурные и урбанистические компании, ритейл, медицинские учреждения, транспортные и логистические компании, сервисные и управляющие компании, охранные предприятия, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, профильные ассоциации и союзы, СМИ.

Формат проекта

Онлайн-эфир. Модерируемая дискуссия. Продолжительность мероприятия 2 часа 30 мин., с 11:00 до 13:30.

В фокусе обсуждения

Умный город: региональная повестка.

Центры управления регионом как эффективная составляющая «Умного города».

Успешные примеры и решения «Умного города», реализованные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по разным отраслям.

Условия участия

Бесплатно, при условии обязательной регистрации: http://mk.house/regestracia

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Модератор

Александр Зорин, заместитель генерального директора ЦПиРУГ дивизион «Русатом Инфраструктурные решения», ГК «Росатом»

Часть 1. «Умный город»: региональная повестка

Что такое «Умный город»? Как реализуется проект цифровизации городского хозяйства Минстроя России «Умный город» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»?

Центры управления регионом (ЦУР) как эффективная составляющая «Умного города».

IQ – рейтинг российских городов: Какова ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Какие направления необходимы для развития «умных городов»?

«Умные технологии», влияющие на развитие «Умных городов».

Часть 2. Успешные примеры и решения «Умного города», реализованные в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Электронное правительство Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Умное ЖКХ.

«Безопасный город».

Телеком в «Умном городе».

Новые модели управления отходами.

Умное здравоохранение.

Умный транспорт и парковки.

Умный банк для большого города.

Электронное образование.

Новые градостроительные подходы, используемые в создании архитектуры будущего.

Среди спикеров:

Антон Бучнев, генеральный директор, «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области»

Геннадий Орлов, заместитель генерального директора по цифровому развитию Центра, Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова ФМБА России, доцент практики, Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО

Наталья Осетрова, руководитель проекта, Gatchina Gardens

Спикер уточняется, МТС



Ожидаем подтверждений:

Андрей Сытник, председатель, Комитет цифрового развития Ленинградской области

Представитель компании, Ростелеком

Алексей Паламарчук, B2G АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Никита Явейн, руководитель, основатель, старший партнёр архитектурного бюро «Студия 44»

Евгений Герасимов, основатель, Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»

Представители компаний, RBI, Эталон, Becar