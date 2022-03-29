В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»

12 апреля 2022 года Агентство Бизнес Новостей и МК в Питере проводят онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего». Мероприятие состоится с 11:00 до 13:30.
Аудитория
Представители органов государственной власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, операторы связи, ИТ-компании, энергосбытовые предприятия, ресурсоснабжающие компании, производители электронных приборов учета, застройщики и девелоперы, архитектурные и урбанистические компании, ритейл, медицинские учреждения, транспортные и логистические компании, сервисные и управляющие компании, охранные предприятия, системные интеграторы, разработчики цифровых сервисов, профильные ассоциации и союзы, СМИ.
Формат проекта
Онлайн-эфир. Модерируемая дискуссия. Продолжительность мероприятия 2 часа 30 мин., с 11:00 до 13:30.
В фокусе обсуждения
Умный город: региональная повестка.
Центры управления регионом как эффективная составляющая «Умного города».
Успешные примеры и решения «Умного города», реализованные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по разным отраслям.
Условия участия
Бесплатно, при условии обязательной регистрации: http://mk.house/regestracia
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Модератор
Александр Зорин, заместитель генерального директора ЦПиРУГ дивизион «Русатом Инфраструктурные решения», ГК «Росатом»
Часть 1. «Умный город»: региональная повестка
Что такое «Умный город»? Как реализуется проект цифровизации городского хозяйства Минстроя России «Умный город» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»?
Центры управления регионом (ЦУР) как эффективная составляющая «Умного города».
IQ – рейтинг российских городов: Какова ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области?
Какие направления необходимы для развития «умных городов»?
«Умные технологии», влияющие на развитие «Умных городов».
Часть 2. Успешные примеры и решения «Умного города», реализованные в Санкт-Петербурге и Ленобласти
Электронное правительство Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
Умное ЖКХ.
«Безопасный город».
Телеком в «Умном городе».
Новые модели управления отходами.
Умное здравоохранение.
Умный транспорт и парковки.
Умный банк для большого города.
Электронное образование.
Новые градостроительные подходы, используемые в создании архитектуры будущего.
Среди спикеров:
Антон Бучнев, генеральный директор, «Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области»
Геннадий Орлов, заместитель генерального директора по цифровому развитию Центра, Северо-Западного окружного научно-клинического центра им. Л.Г. Соколова ФМБА России, доцент практики, Институт дизайна и урбанистики Университета ИТМО
Наталья Осетрова, руководитель проекта, Gatchina Gardens
Спикер уточняется, МТС
Ожидаем подтверждений:
Андрей Сытник, председатель, Комитет цифрового развития Ленинградской области
Представитель компании, Ростелеком
Алексей Паламарчук, B2G АО «ЭР-Телеком Холдинг»
Никита Явейн, руководитель, основатель, старший партнёр архитектурного бюро «Студия 44»
Евгений Герасимов, основатель, Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры»
Представители компаний, RBI, Эталон, Becar