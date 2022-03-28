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Что представляет собой квантифероновы й тест и для чего он необходим


© Фото: pixabay.com

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В настоящее время квантифероновый тест получил довольно широкое распространение. Его применяют для выявления туберкулеза как на активной стадии, та и латентной, при которой не наблюдаются симптомы заболевания. Суть его действия состоит в том, что он позволит определить уровень гамма-интерферона. Данное вещество выделяют активизированные Т-лимфоциты.

Если вы вам нужно пройти квантифероновый тест в Санкт-Петербурге, то узнать подробности по этому поводу можно на сайте. При необходимости вы можете получить подробные консультации от специалистов, узнать, как проводится данная процедура.

Особенности тестирования

Стоит отметить, что квантифероновый тест является более современной альтернативой пробы Манту, которая имеет ряд недостатков. А вот рассматриваемый нами вариант практически их лишен, за счет чего и получил довольно широкое распространение. Если на результаты пробы Манту, могут повлиять разные факторы, то квантифероновый тест позволяет выявить даже латентный туберкулез. Конечно же, это касается и инфекции на активной стадии своего развития.

Если рассматривать то, как действует тест, стоит отметить, что если в организме наблюдаются туберкулезные микробы, то появляются сенсибилизированные лимфоциты. За счет взаимодействия с микробами они выделяют итерферон. Именно его и определяет тест.

При проведении данной процедуры исключено возникновение аллергических реакций или других побочных действий. Для теста проводится забор венозной крови.

Показания для проведения

Пройти квантифероновый тест могут те пациенты, которые по каким-либо причинам не могут записаться на прием к доктору для оценки результатов пробы Манту. Данная процедура показана для детей до 5 лет, для обследования контактных лиц. Квантифероновый тест рекомендован людям, у которых наблюдается аллергическая реакция на туберкулин. Еще он с положительной стороны себя зарекомендовал при проведении периодических обследований людей, находящихся в группе риска. Как правило, результат теста озвучивается пациенту спустя 1-3 суток с момента его проведения. Если вы заинтересованы в данной процедуре, вам стоит обратиться с проверенную и хорошо себя зарекомендовавшую клинику, в которой работают опытные специалисты. Тогда вы останетесь довольны полученным результатом.

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